Zendaya y Florence Pugh enamoran a México durante la premiere de ‘Dune’

México está de fiesta por la llegada del elenco de la película “Dune” a territorio nacional. La noche de ayer, los actores y actrices de la película caminaron por la alfombra roja de la premiere para dar inicio a la gira de promoción del largometraje que está pronto a estrenar. La sorpresa de la noche no solo fue la presencia de Zendaya y Florence Pugh en México sino los icónicos looks que eligieron para rendir homenaje a la historia.

Los looks de Zendaya y Florence Pugh por la alfombra roja

Zendaya siempre sabe cómo dejarnos con la boca abierta con la elección de sus looks y en esta ocasión no fue la excepción. La actriz eligió un vestido distópico y asimétrico hecho a la medida por la diseñadora Torishéju Dumi, quién hizo su debut en las pasarelas de París en 2023. El look consistió en un crop top y una falda larga con abertura en las piernas. Ambas piezas incluyen plisados y dobleces de tela, creando una sensación de una pieza upcycled. La protagonista de “Dune” acompañó el atuendo con unos tacones en negro, un maquillaje natural y un peinado recogido con ligeros mechones sueltos. Todo el look fue perfecto para recordarnos la trama y estética de la película en donde se presenta un mundo de ciencia ficción.

Por otro lado, Florence Pugh eligió un look brillante con transparencias para hacer referencia a algunos de los vestuarios que su personaje lleva durante la cinta. Este atuendo, también de dos piezas, incluía un top y una falda con incrustaciones de cristales tipo espejo custom de Galvan. La actriz combinó con unos tacones abiertos en color plata y un peinado recogido relamido y estilizado. Los accesorios fueron parte importante de este look ya que la actriz complementó el vestido brillante con un juego de collares, unas arracadas y anillos en el mismo tono de Shaun Leane.

La estrella de la película, Timothée Chalamet, también sorprendió con un atuendo completamente negro compuesto por unos pantalones ajustados, una tank top negra con cuello colgado y unos zapatos con ligera plataforma.

¿Cuándo se estrena ‘Dune’ en Latinoamérica?

La segunda entrega de la cinta de Denis Villeneuve llegará a los cines a partir del 29 de febrero. Esta semana, con la visita del elenco en México, los fanáticos de la película tendrán la oportunidad de verla con anticipación en un evento para fans que se llevará a cabo en los siguientes días.

