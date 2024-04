Zendaya rinde homenaje a las hermanas Williams

Pocas personas saben hacerse campaña a través de sus atuendos y nadie lo hace como Zendaya. En su gira por el mundo para promover “Dune” cada look superaba el anterior, y lo mismo sucede ahora con sus looks para el press tour de “Challengers”. Cuando creemos que ya no nos puede sorprender, ella y su estilista, Law Roach, lo hacen de nuevo.

La actriz americana lleva un par de semanas promoviendo su nueva película “Challengers” en la que interpreta a Tashi Duncan, una prodigio del tenis que tras un accidente se ve obligada a dejar de competir, lo que la lleva a empezar como entrenadora.

El filme es dirigido por Luca Guadagnino y protagonizado por Josh O’ Connor y Mike Feist, quienes comparten pantalla con la actriz para dar vida a un triángulo amoroso, así que seguramente será una historia llena de drama.

El cierre del ‘press tour’

Hemos visto a Zendaya deslumbrar con looks que van desde Louis Vuitton hasta Loewe, y en esta ocasión, ella y su stylist Law Roach se aliaron con Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, para homenajear a las hermanas más famosas del tenis: Serena y Venus Williams.

En la fotografía orginal, las hemanas también posan en un hotel para la editorial.

La protagonista de “Challengers” lució una réplica casi exacta de los vestidos en blanco y negro que las hermanas vistieron para posar y protagonizar la portada de Vogue en 1998, cuando tenían apenas 16 y 17 años.

Serena y Venus llevaban la melena en trenzas y decorada con cuentas. Este detalle, la actriz también lo reproduce con ayuda de Kim Kimble, quien hizo la realización de la peluca y que con ayuda de Ursula Stephen logra agregar los detalles de las cuentas para lucir su cabello con el mismo efecto y silueta que las hermanas.

Después de recorrer el mundo junto con el cast del filme y lucir atuendos que van desde vestidos blancos femeninos hasta siluetas más arriesgadas en verde neón, la actriz cierra el press tour con broche de oro con este look de impacto.

La actriz decoloró su melena para hacer visible el cambio entre el press tour de “Dune: Parte 2” y su nueva película.

Y para continuar con sus estilosas apariciones, ayer estuvo en el programa de Jimmy Kimmel donde platicó sobre “Challengers”, su relación con Tom Holland y la reacción de su familia al ver sus escenas íntimas, entre otras cosas. Para la ocasión, vistió un traje de archivo Ralph Lauren de 1992 y llevó su cabello dorado en una cola de caballo y otra vez, no decepcionó.