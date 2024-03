Zendaya rinde homenaje al tenis en un vestido de Loewe para la premiere de su nueva película

El mes pasado la actriz americana estuvo de gira alrededor del mundo promoviendo la segunda película de la saga de “Dune”. Incluso estuvo en Ciudad de México con el resto del cast incluidos Timothée Chalamet y Florence Pugh.

A lo largo de la gira, vimos a Zendaya lucir una variedad de atuendos que van desde sets Bottega Veneta diseñados por Mathieu Blazy hasta piezas de archivo diseñadas por el mismo Thierry Mugler. Cada premiere superaba el look de la anterior, pero siempre con outfits que seguían una misma línea y se sentían coherentes con el tema de la pelicula futurista y su personaje.

Zendaya portó un vestido custom made de Loewe

El 25 de marzo dio inicio la premiere de “Challengers” en Australia, donde Zendaya lució un vestido Loewe verde, pero no es cualquier vestido. Sobre la falda de dicha prenda se observa la silueta de un tenista, por lo que de nuevo, se siente adhoc para la ocasión y otra vez, se ve ICÓNICA.

No hay look completo sin accesorios y no podemos dejar de mencionar las joyas Bulgari que la ganadora del Emmy lució. Combinó unos aretes largos de oro blanco y diamantes, con un anillo Serpenti con ojos en esmeraldas. Mientras que para su beauty look, la actriz combinó su vestido con una sombra verde y el cabello más rubio de lo normal en un chongo relajado.

No es casualidad que la actriz y su célebre stylist Law Roach hayan elegido a Jonathan Anderson, director creativo de la maison española (Loewe), para hacer el primer look de la gira, pues es él quien se encargó del vestuario de la película.

El estilo de Zendaya va más allá de las red carpets, y es a través del mismo que hace campaña para sus personajes y proyectos. Recientemente la vimos como espectadora en el BNP Paribas Open, torneo de tenis en California, donde iba acompañada de su novio Tom Holland. En este outing, vistió un look monocromático de suéter, tank top y mini falda en blanco, ¡como toda una tenista!

©GettyImages



La tenista polaca Iga Swiatek y Zendaya.

La nueva película de Zendaya

“Challengers” es la nueva película de Zendaya. En esta, comparte pantalla con el actor británico Josh O’Connor y Mike Faist, a quien vimos en “West Side Story”. Lo que sabemos de la trama del filme es que cuenta la historia de tres jóvenes tenistas que aspiran a una carrera profesional en este deporte, y a lo largo de la misma se enredan en un triángulo amoroso.

El filme es dirigido por Luca Guadagnino, mismo director de “Call me by your name” protagonizada también por Timothée Chalamet.