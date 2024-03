Timothée Chalamet confirma que la moda de los 60 está de regreso

Si algo debemos reconocer del jovenTimothée Chalamet es que se ha posicionado como uno de los mejores actores de la nueva generación y, poco a poco, ha adquirido el título de ícono de moda, tanto masculina como femenina. Su estilo arriesgado en el que le resulta igual vestir un traje diseñado para hombre o para mujer, le parece divertido usar el mismo atuendo que su co-protagonista, Zendaya, o acude a una presentación con un jersey deportivo, ha hecho que sea uno de los famoso más observados por la prensa especializada en moda y no es para menos.

Tal es el caso de sus más recientes fotografías, las cuales no tienen nada que ver con un glamouroso evento al que haya asistido y para el cual se haya colmado de joyas o extravagantes atuendos, al contrario, son imágenes que provienen de lo que será su próximo éxito taquillero, en el que interpretará al músico y compositor Bob Dylan, quien vio su éxito en los años 60.

Desde que se anunció el rodaje de este filme que llevará como título “A Complete Unknown” -en el que compartirá créditos con Elle Fanning y Mónica Barbaro- Timothée se ha dejado ver en los sets de grabación con outfits que, a pesar de ser ideales para la ambientación del largometraje dirigido por James Mangold, son una gran inspiración para hoy en día, ya que desde hace unos meses el estilo de los 60 ha retomado fuerza en el street style.

Así son los looks de los 60 de Timothée Chalamet que veremos en “A Complete Unknown”

Hay que agradecer que los vaqueros de corte skinny han salido por el momento de nuestros vestidores, y una gran opción para sustituirlos, son los rectos o hasta wide leg, como los que lleva Timothée en una de las escenas de este futuro largometraje. Estos jeans boot cut muestran una alteración en la parte inferior, como lo que se hacia hace más de 60 años, cuando se ampliaban con un retazo de la misma tela para volverlos modernos.

Botas vaqueras también se suman a este look y a las tendencias actuales, y es que este calzado no solo es correcto para las mujeres, sino que son ideales para un estilo casual. Las sobrecamisas son otro de los must de esta época y que Chalamet lleva para su interpretación de Dylan. Esta chaqueta marrón de ante la queremos todos en nuestro guardarropa.

El joven actor de “Wonka” llevó esta corta y abrigadora camisa de piel para un segundo atuendo, donde lo vemos más sobrio con un pantalón recto tipo chino en otro tono café. Para estas escenas lleva fajada una camisa negra, que nos demuestra que ambos tonos sí van bien juntos en muchas ocasiones, así como unos lentes de sol minimalistas.

Las botas son también parte importante de este outfit, y aunque no son las típicas cowboy con grecas, sí tienen algunos detalles de este tipo de calzado, como el tacón y la silueta, fabricadas en suede miel con suela de cuero.