Hasta los jeans de Zendaya son piezas de Alta Costura

El año apenas comienza, pero Zendaya y su estilista, Law Roach, ya nos dieron los looks más memorables de alfombra roja de este 2024 para el tour de prensa y las premieres de la segunda parte de “Dune”. Donde los atuendos con inspiración futurista y piezas de archivo -como el traje robótico de Mugler o el vestido blanco con dramáticos cut outs de Stéphane Rolland- han causado un revuelo en redes sociales y entre los amantes de la moda. Fascinantes estilismos que requieren un gran trabajo de investigación y desarrollo creativo de parte del talentoso Law Roach.

El tour de prensa se ha acabado, pero Zendaya y su estilista no han parado, lo que ha generado mucha emoción y expectativa sobre el look de la actriz para los Premios Oscar este domingo, ya que esta semana, en el evento de Essence Black Women in Hollywood,Zendaya llevó otro icónico y fabuloso atuendo de archivo.

El look de jeans y corsé de Alta Costura de Zendya

Se trata de un corsé plateado adornado con delicados detalles florales y unos cropped jeans que accesorizó con grandes piezas de joyería plateada: una gargantilla, brazaletes y un cinturón de medallones colocado sobre otro delgado de piel. Los aficionados de la moda tal vez podrán reconocer este atuendo, el cual es una fascinante creación de la colección de Alta Costura de Jean Paul Gaultier para primavera verano 2020. La actriz terminó el estilismo con tacones blancos de punta y más anillos y pulseras plata de Givenchy, firma de lujo de la que es embajadora.

©GettyImages



Jean Paul Gaultier Alta Costura Primavera Verano 2020.

Este look retro y con aires dosmileros en Zendaya, nos deja claro que tanto los accesorios maxi, como la joyería plateada, están de vuelta este año para elevar cualquier outfit casual de mezclilla.

En cuanto a su beauty look, también siempre multifacético, la actriz de “Euphoria” y “Dune” eligió lucir para esta ocasión su corte bob con partido de lado y las puntas marcadas hacia arriba. Su maquillaje fue una elección natural que consistió en una piel extra luminosa y labios nude.

¿Qué sigue para Zendaya?

Después de la segunda parte de “Dune”, la cual está arrasando en taquilla, viene su nuevo proyecto, el filme “Challengers”, el cual protagoniza junto a Josh O’Connor y Mike Faist, y con Jonathan Anderson, actual director creativo de Loewe, como el encargado del vestuario. Así que prepárense, porque la exitosa dupla de la actriz y el estilista no va a ningún lado: Law Roach y Zendaya seguirán arrasando en las alfombras rojas, un emblemático vintage look a la vez.

©GettyImages



Zendaya junto a su estilista, Law Roach.

