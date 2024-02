Los estilismos de Zendaya, orquestados junto a su estilista Law Roach, se han convertido en los protagonistas del tour de prensa y premieres de la segunda parte de “Dune” alrededor del mundo. Atuendos futuristas y con mucha historia que tienen a los amantes de la moda pendientes de su siguiente gran look. Desde un icónico traje de robot de archivo de Mugler hasta el conjunto de luces LED con inspiración Sci-Fi de Givenchy, Zendaya se ha consolidado como una de las actrices más multifacéticas.

Para la esperada premiere de “Dune” en Nueva York, la inspiración futurística continúa, pero en esta ocasión, rindiendo homenaje a la locación desértica de la película. La actriz asistió a la premiere que se llevó a cabo en la Josie Robertson Plaza en Lincoln Center en un impresionante vestido blanco de Stéphane Rolland Alta Costura.

El vestido blanco de Zendaya para la premiere de “Dune” en Nueva York

La silueta de Stéphane Rolland tenía un dramático cut out que iniciaba en el pecho y terminaba en el ombligo, con cortes laterales que llegaban hasta sus muslos, así como detalles dorados en 3D alrededor de todo el dobladillo del vestido que llegaba hasta el suelo. Zendaya completó el look con tacones dorados de Jimmy Choo y anillos de Bulgari, firma de la cual es embajadora. En cuanto a su beauty look, la actriz lució radiante en un maquillaje ligero en tonos durazno y el cabello suelto y rizado, confirmando que las cabelleras voluminosas están de regreso este 2024.

El vestido de Zendaya fue una elección acertada para la premiere de la película de ciencia ficción, ya que la colección de Alta Costura del diseñador Stéphane Rolland, presentada en enero de este año en París, estuvo inspirado en las dunas y el desierto, con siluetas femeninas que asemejan desde que amanece en el desierto -con colores rosas y tierra- hasta el anochecer con negros, grises y azul marino.

El look metálico de Florence Pugh para la premiere de “Dune” en Nueva York

La actriz Florence Pugh no se queda atrás con sus icónicos atuendos futuristas con su representativo toque grunge. Para esta ocasión, la actriz optó por un vestido Sci-fi-chic de color gris en una tela plisada con cuello tipo halter y la espalda totalmente descubierta de Valentino Le Salon Collection, el cual complementó con plataformas plateadas y aretes de diamantes. Sin embargo, su beauty look fue el que se robó la noche.

Creación de su maquillista Alex Babsky, Florence deslumbró en un dramático cat eye plateado, el cual parece ser una sticker cromada, largas pestañas y mejillas y labios en tonos durazno. En cuanto a su peinado, la actriz cambió su clásico pixie por una larga coleta digna de un clásico de ciencia ficción.

A la alfombra roja de la premiere en Nueva York también asistieron Anya Taylor-Joy, Timothée Chalamet y Austin Butler, así como algunas celebridades invitadas como Sofia Carson.