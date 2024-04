La estética “old money” ha logrado dominar las tendencias en los últimos meses. Existe un deseo y una necesidad de incluir la elegancia y sofisticación de este estilo en nuestros looks de día. Se ha visto en atuendos clásicos donde prendas como blazers, cuellos de tortuga o prendas sastre han resaltado. Sin embargo, los beauty looks no se han quedado afuera, pues cada vez existen más formas de incluir la estética de “quiet luxury” y “old money” en nuestro maquillaje o peinado. En esta ocasión ha sido el corte bob el que ha sido conquistado por esta estética. Si no era ya lo suficientemente tendencioso, ahora llega una nueva variante que te enamorará: el ‘Baroque Bob’.

Son muchas las celebridades que se han dejado conquistar por este corte de cabello que logró que muchas personalidades le dijeran “adiós” a su larga cabellera. Entre los nombres que podemos resaltar encontramos a Selena Gomez, Elle Fanning y Margot Robie; quienes no lo dudaron ni un segundo al dejarse enamorar por la versatilidad y feminidad que emana este corte de cabello. Sin embargo, el ‘Baroque Bob’ ahora promete ser la nueva sensación para recibir al verano.

Baroque Bob: el nuevo corte favorito de la temporada

Elegante y lleno de glamour; así era el corte de cabello de algunas de las divas del cine como Grace Kelly o Marilyn Monroe quienes destacaron siempre por su belleza y sofisticación al momento de vestir. El Baroque Bob busca recrear esta misma esencia de los años 50 y 60, donde las mujeres más icónicas de la industria sorprendían con looks elegantes y clásicos, y un corte de cabello corto y con volumen. Se trata de un corte que busca crear esta esencia de lujo sin importar la ocasión por las ondas y acabado que ofrece.

Para conseguir este corte de cabello, necesitarás primero comenzar por cortar tu cabello por arriba de los hombres y elegir capas, ¡muchas capas!, para conseguir ese volumen tan envidiable. En la mayoría de los casos, la manera correcta de estilizar el Baroque Bob será con la línea capilar de lado para conseguir ese look similar al de las estrellas del cine de oro. Puedes apoyarte de herramientas como un cepillo secador en forma cilíndrica, mousse para cabello y un spray fijador para mantener las grandes ondas durante toda la noche.

Inspírate en las celebridades que llevan el Baroque Bob