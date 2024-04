Los ‘curtain bangs’ siguen dominando el mundo del cabello

Si estás buscando un cambio de look o refrescar el aspecto de tu melena, no podemos dejar de mencionar lo curtain bangs. Es cierto, no es una tendencia reciente, pero por algo se mantiene como un estilo de lo más top. Son perfectos para enmarcar el rostro y también aportar luz.

Los curtain bangs son una variante del fleco, pero ojo, no es el fleco parejo que todas tuvimos de niñas. Se trata de seccionar tu melena y tomar la parte frontal para dejarla en un largo más corto que el resto, pero dando el efecto de cortinas abiertas, de ahí el nombre.

El secreto para peinarlas

Hay muchas que se han decidido en poner este corte de fleco a prueba y se dan por vencidas después de no encontrar cómo peinarlo u acomodarlo, cuando en realidad es más sencillo de lo que parece.

Vayámonos back to basics, si eres de las que odia manipular su melena con aparatos de calor, decídete por unos tubos y enróllalos en dirección hacia atrás, déjalos reposar entre 15 y 30 minutos, ¡y voilá!

©@matildadjerf



Coloca clips para mantener la forma y posición de tus ‘curtain bangs’.

Por otro lado, si no temes usar la secadora, necesitarás un cepillo redondo y no muy ancho para poder tomar todo el fleco. Coloca el cepillo por arriba y enrolla también hacia atrás, de esta manera le darás volumen y forma para incorporarlo con el resto de tu cabello.

‘It girls’ que llevan este tipo de corte

Este corte le dará un efecto effortless a tu melena sin importar cómo la peines. Ya sea que quieras hacerte unas trenzas este verano o aprovechar el calor para un chongo despreocupado y dejar lucir tu fleco, se verá muy cool de ambas formas.

Aunque podríamos pensar que los curtain bangs son tendencia nueva, la realidad es que los retomamos de la moda sesentera y setentera, cuando mujeres en la industria del cine como Brigitte Bardot y Farrah Fawcett apostaron por darle la vuelta a cortes de pelo aburridos y sin volumen.

©GettyImages



Brigitte Bardot en los 60s.

Hoy, aunque este corte se lleva no tan dramático como en los 60s o 70s, celebridades e influencers deciden llevarlo. Entre estas; Matilda Djerf, quien se mantiene como inspo para la Gen Z, y por supuesto que celebs como la cantante Sabrina Carpenter y Jenna Ortega, a quien vimos en pantalla como Merlina Adams. A ellas se sumam Kim Kardashian y por supuesto JLo, quienes estilizan este tipo de fleco con ondas e incluso con peinados lisos.