Las claves de estilo de Sabrina Carpenter: la nueva ‘fashion it girl’

Si hablamos de las nuevas “it girls”, es imposible no mencionar a Sabrina Carpenter quien en poco tiempo se ha convertido en un ícono de la moda y la música. Su carrera comenzó a los 15 años con su participación en la producción de Disney, “El Mundo de Riley”, donde interpretó a la mejor amiga de la protagonista. A partir de ese momento, la joven se convirtió en una inspiración para todas las niñas que crecieron con ella. Hoy, a sus 24 años ha conseguido construir una sólida carrera musical que la llevó a presentarse en Coachella como una de las artistas más esperadas este año.

Su estilo tan peculiar le ha permitido trabajar con grandes marcas como su reciente campaña con Skims donde sorprendió al lucir lencería femenina y seductora. También ha trabajado para American Eagle o Aéropostale. En pocas palabras la joven ha logrado conquistar nuestros corazones tanto por su estilo musical como por sus looks increíbles.

Así es el estilo de Sabrina Carpenter, la nueva “it girl”

Femenino, seductor, coqueto y nostálgico. Todas estas palabras podrían describir el estilo único y atractivo de la cantante quien ya ha encabezado muchas de las tendencias que tanto amamos. El primer paso para entender a la perfección el estilo de Carpenter es con la palabra: girly. Sus diferentes atuendos la han convertido en una princesa del pop al inclinarse por prendas como minifaldas y vestidos. Es común ver a la cantante usando vestidos llenos de brillo, satinados o de colores vibrantes como rosa, rojo o azul.

Otra tendencia que la cantante sigue constantemente es el Bratz Doll makeup. Esta tendencia hace referencia a elementos en el maquillaje que se inspiran en las clásicas muñecas Bratz. Es así como Carpenter incluye delineados marcados en los labios, delineados delgados y tonos bronceados en sus beauty looks. El maquillaje no es el único lugar donde la cantante ha conseguido inspiración de las icónicas muñecas pues también hemos podido ver detalles de las mismas en sus looks. Sabrina disfruta de incluir botas largas y anchas en sus atuendos así como accesorios afelpados; muy clásicos en las muñecas.

Sabrina Carpenter ha sabido cómo tomar las tendencias más emblemáticas de cada temporada y adaptarlas a su estilo tan único. Es por eso que la hemos visto portar algunas de las prendas más trendy y con estilo. La joven se ha dejado conquistar por los listones coquette pues los ha llevado en sus peinados como trenzas. También ha estilizado la clásica minifalda escolar que tanto amamos y los lentes estilo Motomami.

El estilo retro y nostálgico del nuevo video de Sabrina Carpenter

El más reciente sencillo de la cantante, “Espresso”, salió hace apenas unos días y sus looks ya nos tienen enamorados. Para este video, la cantante eligió una estética retro y llena de nostalgia. Es así como podemos ver atuendos perfectos para la primavera y el verano, pero con el giro femenino y colorido que la cantante suele integrar. El cabello de la cantante fue la sensación pues, como ya es su costumbre, lució su corte en capas y con un fleco largo con gran volumen; haciendo referencia a un estilo muy popular en los años 90.

Los trajes de baño para el video nos recordaron que el “one-piece” ha regresado para quedarse pues representa un clásico que no pasa de moda. Muy al estilo de Marilyn Monroe, la joven lució un traje de baño color blanco sin tirantes que combinó con una mascada en el cabello. También pudimos verla llevar un bikini de tiro alto, una pieza vintage que nunca pasará de moda. Para este look, Sabrina lució su cabello amarrado en dos coletas con una visera.

No hay duda de que Sabrina Carpenter ya es todo un referente de moda y que tiene enamorado a todo el mundo, incluida su más reciente conquista, el actor Barry Keoghan, con quien ya lleva varios meses de relación.