Los mejores alimentos para un bronceado de impacto y cómo conservarlo

Todas queremos lucir un bronceado de impacto este verano, y aunque parezca tarea sencilla, hacerlo sin dañar la piel es todo un reto e implica de cuidados que van más allá de aplicar bronceador y acostarse bajo el sol por horas.

La piel es el órgano más grande del cuerpo y es por lo mismo que es importante cuidar del mismo apropiadamente. Proteger y conservar la piel sana implica no sólo aplicar protector solar e hidratarla constantemente, sino procurar también tener una buena alimentación para así asegurar que estés ingiriendo las vitaminas necesarias para mantenerla en una condición óptima.

Las vitaminas necesarias en la piel

Cuando hablamos de piel pensamos inmediatamente en vitamina C y D, y no es sorpresa, ya que la vitamina C es antioxidante y protege la piel, mientras que la vitamina D se encuentra (aunque sí en muchos alimentos) en la luz solar.

©emilisindlev



Procura comenzar a cuidar intensivamente tu piel desde una semana antes de exponerte al sol.

Para un buen bronceado vale la pena también enfocarnos en vitaminas como A y E, mismas que potencían el moreno a través de la producción de melanina (lo que da color a nuestra piel) y evitan la deshidratación respectivamente.

Los alimentos recomendados para un buen bronceado según sus vitaminas

El jitomate, zanahoria y chabacano son alimentos ricos en vitamina A, por lo que procura ingerirlos antes de exponerte al sol ya que su consumo estimula la producción de melanina en la piel para una apariencia más oscura y bronceada.

Los cítricos, el kiwi y las fresas están llenos de vitamina C y antioxidantes, estos son una maravilla para prevenir las manchas y atenuar las ya existentes. Estos te permitirán unificar el tono de la piel, protegerla de los radicales libres y por ende retrasar los signos del envejecimiento.

Incluye en tu dieta aceites y legumbres como soja y semillas de girasol, estos son ricos en vitamina E. Dicha vitamina ayuda a retener la hidratación y evitar la escamación o resequedad. Esto es básico para ese efecto “glowy” en la piel.

Para promover la producción de colágeno y elastina, no olvides incluir en tu dieta proteínas de pescado como salmón y atún, ya que estas son ricas en vitamina D. Esto lo que hará es asegurar la apariencia joven en la piel.

¿Cómo prolongar la duración del bronceado?

La clave de un bronceado sano está en mantener la piel bien hidratada, no sólo después de la exposición solar, sino comenzar desde antes. Intensificar los cuidados desde una semana antes.

Aplica un protector solar 30 minutos antes de tu sesión de bronceado, de esta manera te broncearás responsablemente y procurando el cuidado de la piel, esto sumado a una constante ingesta de agua para evitar deshidratarte mientras te bronceas.

Recuerda tener sesiones de sol progresivas, no quieras lograr el bronceado perfecto en un solo día, ya que el exceso de sol puede causar deshidratación en la piel y como resultado piel descarapelada. Por el contrario, procura empezar con sesiones cortas e ir aumentando el tiempo poco a poco para darle oportunidad a tu piel de recuperarse después de cada baño de sol.