Este es el accesorio de cabello más ‘chic’ para los días calurosos

Llegó primavera y con ella los días más soleados y calurosos. Cuando hablamos de calor, no podemos evitar recoger nuestro cabello de distintas maneras.

No es secreto que las celebs y algunas de nuestras influencers favoritas se han inclinado por la fervierte estética noventenera tan en tendencia desde los últimos dos años, llevando pinzas -el accesorio retro por excelencia- en diferentes presentaciones como su aliado para un recogido casual y muy chic. No solo en sus looks del día a día, sino que también las hemos visto en eventos y red carpets como parte de atuendos más sofisticados.

©GettyImages



Puedes llevarla incluso con el pelo húmedo para darle un efecto limpio y relamido, como Kaia Gerber.

Cómo llevar las pinzas esta primavera verano como las it girls del momento

Puedes usar una pinza para remplazar tu liga común y corriente, y así elevar tu outfit y tu peinado. Lo mejor de este accesorio es que no sólo son el mejor aliado para aquellos días en que no logramos acomodar nuestro cabello sino que también se ven icónicas si traes un blowout espectacular.

Dicen que mujer precavida vale por dos. Y cuando hablamos del calor, el frizz es algo inevitable. Esto significa que tenemos que estar preparadas para traer los accesorios o hacks necesarios y así evitar que la temperatura juegue con nuestra melena.

La mejor opción para evitar el frizz y verse súper chic en el intento es siempre llevar una pinza. Existen mil opciones entre las cuales puedes escoger y todas varían en tamaño, diseño, colores y detalles.

©matildadjerf



Agrega una pinza a tu look para una vibra súper femenina. Como esta en Matilda Djerf.

Si quieres tomar tu melena completa, puedes optar por una pinza grande y agarrar todo el pelo por detrás a manera de chongo para un look súper classy, y a la par, evitar el sudor a toda costa.

También puedes dejar la mitad de tu melena abajo y únicamente recoger la parte de arriba para un estilo despreocupado pero lindo. Te recomendamos estilizar tu peinado con una pinza de esta manera si vas on-the-go.

©kitkeenan



Juega con los colores y tamaños, e incluso combínala con el resto de tu outfit.

Si buscas algo que esté en tendencia, puedes elegir alguna pinza que tenga animal print para combinar con cualquier otra pieza de guardarropa con este mismo estampado y llevarlos en juego. ¡Seguro que se verá ICONIC!

Por último, puedes jugar con los peinados con inspiración noventera de pequeñas pinzas como Millie Bobby Brown. De esta manera podrás evitar los pelitos estorbosos en la cara y mantener el resto de tu melena bajo control.

©milliebobbybrown



La opción perfecta para llevar a tus vacaciones de verano.

Las opciones para estilizar este accesorio son infinitas, y la manera perfecta depende de ti, de tu cabello y de lo que se acomode a tu estilo de vida. Juega con los colores, figuras y detalles.