La playera de ‘Challengers’ inspirada en JFK Junior

Si como nosotros eres parte del fandom alrededor de Zendaya y su legendario estilo, seguro que no te has perdido ningún look del press tour de “Challengers”, su nueva película. Aunque la actriz se ha robado la atención de los reflectores, en esta ocasión fue la playera de su co-estrella Josh O’Connor la que se robó las miradas.

©GettyImages



Josh O’Connor también ha trabajado en diversas campañas con Jonathan Anderson para la marca española Loewe.

Una pieza ‘statement’

El actor inglés lució un traje combinado con una camisa blanca que traía escrita la leyenda‘I Told Ya’ para la premiere de la película en Londres. Este conjunto fue diseñado por el mismo diseñador de Loewe, Jonathan Anderson.

Anderson, quien también diseña para su marca homónima, estuvo a cargo del diseño de vestuario de la película. De hecho, lució una playera tipo t-shirt con la misma leyenda en una de las premieres. A su vez, esta prenda es utilizada por la misma Zendaya en una secuencia de la película, ¿será que hay algo que el diseñador nos quiere decir?

©Metro Goldwyn Mayer





La verdad detrás del mensaje es que esta frase hace referencia a una t-shirt común y corriente que vistió JFK Junior en los 80s. El hijo de Jackie Kennedy, también conocido como John-John, fue un exitoso abogado y periodista que además era considerado todo un referente de estilo a finales del siglo XX. Tanto él como su esposa Carolyn Bessette, fueron una pareja icónica de aquella época.

Aunque no se tiene mucha información relacionada con la playera de John-John, hay varias páginas online que venden replicas, mismas cuya demanda, podemos asegurar, crecerá después de ser retomadas en la película.

“Challengers” y el ‘teniscore’

El deporte blanco se caracteriza por ser uno de los más elegantes. Aparte de que los encuentros entre los jugadores parecen ser casi coreografiados, los conjuntos que visten son siempre impecables; generalmente son en blanco, en telas ligeras y transpirables que permiten tener libertad de movimiento.

La película “Challengers” es dirigida por el director Luca Guadagnino y sigue la historia de Tashi Duncan (Zendaya), una eminencia del tenis que después de un accidente se convierte en entrenadora y transforma a su esposo en ganador de Grand Slams y campeón mundial del mismo deporte.

©GettyImages



Luca Guadagnino y Jonathan Anderson trabajarán juntos en la siguiente película ‘Queer’ del director italiano.

El vestuario de la película luce impecable y toma como referencia algunas piezas que eran populares en las décadas de los noventas y dosmiles. Lo que ha causado, junto con los impecables atuendos de Zendaya inspirados en el tenis, que esta estética tan representativa esté en tendencia entre los amantes de la moda.

Aunque es la primera vez que Guadagnino y Anderson trabajan juntos, ya tienen un proyecto en puerta que asegura una segunda colaboración.

Si los conjuntos de tenista y playeras tipo polo ya estaban en nuestros mood boards para verano, te aseguramos que después del lanzamiento de esta película, será todo lo que el mundo estará vistiendo.