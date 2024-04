Las ‘celebs’ apuestan por el rosa pastel para primavera verano

No hay nada más femenino que el color rosa, y las it girls del momento confirman que es uno de los colores favoritos para la temporada. Figuras súper stylish como Hailey Bieber, Elsa Hosk y Rosie Huntington-Whiteley ya lo incluyen en sus looks, ¿será momento de incluirlo en tu rotación?

Elsa Hosk y Rosie Huntington llevan el mismo vestido en baby pink.

Amamos los tonos claros para la temporada calurosa, incluso hemos hablado del amarillo mantequilla y el baby blue como tendencias esta primavera, y ahora también se integra el rosa en la misma tonalidad pastel, ¿la razón? Dan una sensación de frescura y luminosidad en quien los lleva.

Rosa pastel para dar un toque femenino

Sabemos que las prendas holgadas llevan un rato siendo las favoritas de las it girls, y tiene sentido considerando que la comodidad es una prioridad. Aunque son piezas muy cómodas, tienden a verse un poco más masculinas, así que la mejor manera de balancearlas es a través de colores más románticos o que se asocien con lo femenino.

Por otro lado, si eres una ‘hopeless romantic’, no dudes en llevarlo en vestidos o faldas con elementos como moños y olanes. En cuanto a colores, no dudes en combinarlo con tonos azules, morados o rojos para dar ese efecto chic que a todas nos encanta. Si te sientes con ganas de experimentar, no dudes en llevarlo con prints y texturas como las transparencias. También puedes llevarlo en tus accesorios si prefieres dar sólo un toque de color a tu look.

Ideal para cualquier ocasión

Tanto Rosie Huntington-Whitley como Hailey Bieber lo han llevado en satín y por la noche para cenar con sus respectivas parejas. Además de que se ve súper limpio, no pierde sofisticación. No dudes en llevarlo con accesorios de piel y en negro para crear contraste y de esta manera darle un efecto más interesante.

Hailey combina un vestido rosa satinado con accesorios negros.

Al igual que los otros tonos pastel, podría parecer que es un tono para usar solamente durante el día. Sin embargo, ese pensamiento está equivocado. Llévalo en telas satinadas y prendas como vestidos y faldas para darle un aspecto más elevado y elegante, adhoc para una cena romántica o incluso con amigas.

Si quieres que se vea un poco más interesante, no dudes en buscar piezas con detalles de encaje o incluso siluetas asimétricas. De esta manera parecerá un outfit muy elaborado sin que te tome demasiado tiempo armarlo.