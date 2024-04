Hailey Bieber y Sharon Fonseca comparten su amor por el ‘blazer oversize’

Existen piezas de ropa y estilos que por más que el tiempo avance y las tendencias cambien, estos se mantienen igual. Un gran ejemplo de este fenómeno es el blazer oversize que nos ha conquistado temporada tras temporada. No es coincidencia que grandes diseñadores, como Jacquemus, hayan adoptado esta tendencia como una de sus favoritas y que numerosas celebridades se hayan dejado conquistar por su encanto y versatilidad. Lo mejor de esta prenda es que puede encontrarse en diferentes colores por lo que siempre podrás contar con ella para looks de día y de noche. Otro factor clave para entender la popularidad del blazer es que se ha convertido en el detalle esencial para cualquier look oficinista, así como la silueta ideal para llevar encima e instantáneamente elevar tu atuendo.

Las personalidades que han derrochado estilo con ayuda del blazer oversize son muchas, y cada día se suman más a la lista. Sin embargo, recientemente pudimos ver a dos de las “it girls” del momento llevando blazers anchos muy similares. ¿Coincidencia? Quizá, solo se trata de un muy buen gusto estético de parte de ambas pero, sea como sea, ambos looks nos recuerdan por qué amamos tanto esta prenda y cómo podemos implementarla en nuestro día a día.

Hailey Bieber y Sharon Fonseca: dos celebridades unidas por el blazer

Si de tendencias se trata, Hailey Bieber es, sin lugar a dudas, la reina. La joven influencer ha sabido llevar prendas a nuevos niveles con su estilo tan único. Hace tan solo unas semanas la vimos estilizar la icónica chaqueta de motociclista y hoy, nos sorprende con el clásico, y siempre en tendencia, blazer oversize.

En una publicación en sus redes sociales, la modelo compartió uno de sus últimos looks donde podemos verla lucir un espectacular blazer color negro que llevó como si fuera un vestido. Debajo de éste, la vimos llevar unos mini shorts del mismo color y unas medias oscuras. Para darle un toque mucho más sofisticado al atuendo, Bieber eligió un collar estilo choker en diamantes que combinó con unos aretes pequeños.

La influencer no se quedó atrás con su beauty look pues eligió los clásicos tonos nude y marrones que hacen honor a la tendencia “mocha makeup”, tan viral en los últimos meses. Hailey también estilizó su atuendo con su emblemático corte bob que se ha convertido en una referencia para otras celebridades.

Otra de las personalidades que nos sacaron una sonrisa al incluir el blazer oversize en su atuendo del día fue Sharon Fonseca. La joven venezolana nos compartió un poco de su date nocturna junto a su pareja, el empresario Gianluca Vacchi. En esta publicación los vimos paseando felizmente en un museo. Para la ocasión, Fonseca eligió un blazer negro, muy similar al de Bieber. La joven también decidió llevarlo en formato vestido pero lo hizo sin medias. Para complementar el look, Sharon incluyó unos tacones negros básicos de Saint Laurent y unas gafas de sol delgadas. Además, se inclinó por llevar la tendencia de accesorios chunky a otro nivel al incluir un brazalete grueso en color dorado por la parte externa del blazer.