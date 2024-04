Agradecido con México, Cristian de la Fuente habla del importante reconocimiento del que fue objeto

Sin duda alguna, Cristian de la Fuente se ha convertido en una de las figuras de la actuación con mayor proyección a nivel Latinoamérica. Y aunque su amor por Chile, su país natal, es total, tiene un lugar muy grande en su corazón para México, pues en este lugar se ha sentido acogido tanto a nivel personal como profesional. Algo de lo que habló en sus redes sociales al compartir con sus seguidores la alegría y orgullo que siente debido al reconocimiento que recibió recientemente en tierras aztecas, en donde actualmente se encuentra radicando y trabajando.

©@palomeragroup



El intéprete se mostró orgulloso del reconocimiento que recibió

A través de su perfil de Instagram, el actor compartió algunas fotografías tomadas durante la ceremonia de reconocimiento, en la que recibió la Medalla Iberoamericana que otorga la Fundación Honoris Causa a los agentes de cambio con experiencias de vida, convertidas en éxito; algo por lo que se mostró sumamente orgulloso. “¡Hoy fue un día muy especial! Ser un inmigrante no es fácil. Dejé mi país el año 1998 persiguiendo mi sueño para vivir en Estados Unidos. Hoy 26 años después… soy ciudadano americano y actualmente vivo como inmigrante en México”, explicó el intérprete en las primeras líneas del mensaje con el que acompañó sus imágenes.

El intérprete continuó agradeciendo a México por convertirse en su segundo hogar: “Si bien siempre llevo mi país en mi corazón… No tengo palabras para agradecer el cariño que me ha dado México. Hoy me entregaron la Medalla Iberoamericana Fundación Honoris Causa”, expresó conmovido. “Más que la medalla en sí, es el cariño detrás de este reconocimiento sobre todo en un país que no es el que me vio nacer pero si el que me ha permitido poder crecer… Gracias México lindo por tanto. ¡Hoy me duermo con el corazón lleno! Gracias Totales”, finalizó.

©@iamdelafuente



Cristian se mostró orgulloso por esta condecoración

La llegada de Cristian a México

A inicios de abril, Cristian reveló en su perfil de Instagram que se mudaría a otro país: “San Hugo, 1 de abril fue el día elegido para viajar… Hoy 2 de abril comenzamos a escribir un nuevo capítulo, viviendo en una nueva ciudad, en un nuevo país”, escribió el actor en una publicación que acompañó de una fotografía en la que se podía observar la montaña de maletas con las que viajó. “Serían menos maletas si no tocara traer la bici, las cosas para nadar y correr necesarias como parte del entrenamiento… Pero con esto tengo más de lo que necesito”, agregó.

Aunque en ese momento no reveló el destino final de su viaje, dejó en claro el amor que siempre tendrá por su país natal. “Tenemos que cada día aprender a viajar más livianos… Se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, en un nuevo lugar. Muy emocionado y a la vez con una parte de mi corazón en Chile”, finalizó el actor, quien ha confirmado que es México su nuevo hogar.