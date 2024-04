Vera Wang viste a Zendaya como una princesa contemporánea

No hay nada que disfrutemos más que ver a Zendaya luciendo espectacular como siempre. Verla desfilar sus atuendos cinematográficos no solo nos recuerda que el “method dressing” es lo de hoy sino que la joven actriz es experta en robar nuestras miradas sin importar cuál sea el atuendo elegido. En las últimas semanas la hemos visto lucir deportiva y femenina con atuendos que combinan el estilo “preppy”, el “old money” y el “sport-chic” para emocionar a todos los amantes del tenis en los eventos de prensa de su más reciente proyecto, “Challengers”. Sin embargo, su último look dio un giro inesperado pues la joven eligió un vestido que la convirtió en una princesa por un día.

El atuendo femenino y coqueto de Zendaya

El turno llegó para Los Ángeles después de una larga espera y de expectativas de lo que sería el atuendo seleccionado por Zendaya. Sin embargo, las opiniones comenzaron a dividirse cuando la estrella de cine no llegó con un look similar al de sus últimas apariciones. En lugar de portar prendas en colores blanco o verde, con referencias al cine, Zendaya portó un vestido estilo princesa de Vera Wang. Este look, lleno de feminidad, presentaba un corset lencero en la parte superior que terminaba en una majestuosa falda en color rosa. En pocas palabras, Zendaya lució como una princesa para la ocasión.

La joven actriz acompañó el atuendo con aretes de diamantes que le dieron el toque final para un look de ensueño. Para su beauty look, Zendaya llevó un chongo de bailarina y un maquillaje donde resaltaron los tonos rosados sútilmente en las mejillas y en los labios. Además, la joven se unió a la clásica tendencia del manicure estilo francés que se ha convertido en uno de nuestros favoritos por su atemporalidad. No hay duda que extrañamos ver a Zendaya en uno de sus icónicos atuendos deportivos pero bien dicen por ahí que nunca te equivocarás al llevar un Vera Wang.

Vera Wang y su última colección para novias

La diseñadora se ha convertido en un referente para las novias y brides to be. Sus vestidos son la aspiración total para todas las mujeres que sueñan con pasar por el altar. Sus diseños, clásicos, se han convertido en el tradicional vestido de novia con el que todas soñamos. Recientemente, la diseñadora presentó su colección nupcial para Primavera-Verano 2025. Como es de esperar, en esta colección, Wang presentó opciones de vestidos para todas las novias que quieren un look blanco y clásico. Con cortes rectos, mangas largas, escotes discretos y accesorios elegantes como guantes, la diseñadora sorprendió con opciones que nunca pasarán de moda. Sin embargo, también incluyó nuevos giros en sus looks con diversos atuendos que hicieron referencia al estilo romántico y bohemio. Con detalles floreados y de encaje, Vera Wang incluyó opciones para las novias que quieren una boda en el exterior.





Vera Wang SS25

Si lo que buscas en tu vestido de novia es calidad y elegancia, los diseños de Vera Wang siempre serán la opción ideal para sacar el mayor provecho a tu look nupcial. Nunca pasan de moda y se adaptan a cualquier gusto y estilo de boda.