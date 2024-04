Marc Anthony y Nadia Ferreira deslumbran a su paso por los Latin American Music Awards 2024

Luego de un viaje relámpago a Londres para acudir a la fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham, Nadia Ferreira y Marc Anthony regesaron a Estados Unidos, a tiempo para los Latin American Music Awards 2024, en Las Vegas. La pareja acudió a la entrega en looks perfectamente combinados, además de que esta noche fue sumamente especial para ambos, pues Marc recién estrenó el tema Ale-Ale, en el cual, curiosamente, rinde un tributo a Marquitos, su bebé con Nadia Ferreira, justo así lo dio a conocer la reina de belleza en sus redes sociales.

La modelo y el intérprete se dejaron ver como una de las parejas más elegantes con atuendos monocromáticos. Él llevó un traje negro, con corbata y camisa incluida. Mientras que Nadia deslumbró con un vestido con semitransparencias con cuello alto y manga corta. En cuanto a su calzado, la reina de belleza optó por unas sandalias, mientras que de accesorios llevó un clutch metalizado y unos vistosos aretes. La modelo de 24 años llevó su larga melena en una coleta alta y un maquillaje discreto.

En la alfombra roja, Marc y Nadia se encontraron con Carin León y su pareja, Meylin Zúñiga. Los cuatro posaron así para los fotógrafos.

Previo a su paso por la red carpet de los premios, Nadia dio un vistazo de su camino rumbo al MGM Grand Garden Arena, lugar en el que se realiza la entrega que reconoce a lo mejor de la música latina. La paraguaya compartió una foto desde el vehículo que los transportó, y en esta dejó ver parte de look all in black. Junto a la imagen, Nadia escribió: “Listos para los @latinamas”, agregando un emoji de fuegos.

El tributo a Marquitos y el ‘te amo’ a Nadia

Marc fue uno de los artistas que se presentaron en los Latin American Music Awards. El cantante presentó por primera vez en directo su nuevo tema Ale-Ale y hacia el final de su explosivo performance, el intérprete lanzó un guiño a su esposa, quien estaba viendo el show desde la primera fila. “Te amo, Nadia”, dijo el cantante tras finalizar su presentación. En tanto, desde su lugar, Nadia bailaba y coreaba la nueva canción de su esposo. En Instagram stories, le dedicó varios posts y un “te amo”, dejando ver lo felices que están a solo unos meses de haber celebrado su primer año de casados.

Además de ese detalle, la modelo, quien debutó el año pasado en la maternidad, compartió el lindo detalle que Marc tuvo hacia el bebé de ambos. En un post en Instagram stories, Nadia compartió que en el video musical de Ale-Ale, Marc solicitó que las banderas de Paraguay y Puerto Rico — de donde ambo tienen sus raíces— aparecieran juntas. “La bandera paraguaya me llena de orgullo. Dice mi esposo que pidió esa al lado de la puertorriqueña por nuestro hijo”, escribió Nadia junto a una captura de pantalla del video. Por el lado de su madre, Marquitos tiene raíces paraguayas, mientras que del lado de su papá, tiene la herencia puertorriqueña.