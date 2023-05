Jennifer Lopez revela que siente culpa por un detalle en la vida de sus hijos

A lo largo de su carrera, Jennifer Lopez nos ha dejado claro que su prioridad es y será siempre la familia. Y ahora que es madre de adolescentes, entiende que sus hijos se enfrentan a situaciones distintas a las que ella vivió en su juventud, y es que, a diferencia de Max y Emme, JLo soñaba con un camino en el mundo del espectáculo, mientras que sus hijos, de personalidad un poco más reservada, nacieron con padres famosos y la atención pública sobre ellos. Para Jen, es una situación complicada, ya que la hace sentir culpable por haberlos puesto, sin que ellos quisieran, en el showbiz desde muy temprana edad.

“En primer lugar, creo que ser hijo de padres famosos no es algo que mucha gente pueda entender, y lo siento por ellos (mis hijos) porque no eligieron eso”, reveló en entrevista para Audacy, en donde llegó a hablar de su nuevo filme, The Mother.

En 2008, Jennifer Lopez y Marc Anthony eran de las parejas favoritas de la música, y fruto de su matrimonio, nacieron los mellizos Max y Emme. Por la fama de ambos, y los medios hermanos que tienen por parte de su padre, los mellizos son de interés público, aunque a sus 15 años ya toman sus propias decisiones y optan por mantenerse lejos de los reflectores.

“Max y Emme recién me hicieron saber es que los trata la gente cuando llegan a algún lugar. La gente está pensando en la fama que los rodea. No los ven por lo que son, y creo que eso es algo muy difícil para ellos, y claro que me encantaría poder protegerlos de eso”, continuó la también actriz de 53 años.

JLo reveló que se siente culpable por la situación social que atraviesan sus retoños pues, aunque es algo que también pasan otros chicos de su edad, deben sumar la presión de ser perseguidos por la fama de su hogar. “Todo el mundo tiene que lidiar con ser intimidado o ser juzgado. No importa quién seas, podrías sufrir bullying. Pero ser juzgado por personas que ni siquiera conocen, hace que sea más difícil para ellos crecer y ser ellos mismos”, explicó.

A lo largo de su vida, Max y Emme crecieron con fotógrafos que los siguen a donde sea que van. “Saben que hay una lente sobre ellos, y eso es difícil”, comenta Jennifer, quien sabe que muchas personas no entenderían lo que significa, ya que gozan de una privacidad que su familia no conoce por su estatus.

Con cierta culpa, agregó: “Yo les hice eso, y como mamás cargamos con la culpa de que, por lo que hacemos de forma profesional, ellos tengan esos detalles en sus vidas”.

Jennifer Lopez, dispuesta a dejar que sus hijos conozcan la frustración

Con el corazón en la mano, Jennifer reveló que le gustaría proteger a sus hijos en cada aspecto de sus vidas, aunque sabe que es algo utópico. “Creo que me gustaría protegerlos de todo. Del desamor, de la desilusión, de no conseguir el trabajo que quieren, de no realizar un sueño suyo que realmente quieren, entrar en la obra del colegio, o hacer esto, o lo que sea. Quieres protegerlos de todo. Nunca querrás que sientan un momento de dolor en sus vidas, pero eso no es realista”, expresó.

En cambio, prefiere que Max y Emme crezcan con un abanico de emociones que después sepan cómo manejar. “A medida que envejeces te das cuenta de que el dolor es necesario, y que el dolor en realidad es bueno y que te hace sentir un poco como un guerrero cuando lo superas, y te sientes realmente fuerte y bien”, añadió.

Y concluyó: “Quiero que ellos se sientan fuertes, que se sientan bien, que sean ellos mismos sin pedir disculpas, y que se mantengan firmes en sus propias verdades y su propio poder. Eso es lo que quiero inculcarles, para que no tenga que protegerlos de nada. De esa manera ellos pueden protegerse a sí mismos”.

