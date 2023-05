En la entrevista Hoda Kotb, de Today, Jennifer habló también de como su próximo álbum, This Is Me ... Now, detalla su historia de amor de décadas, capturando el “momento en el tiempo cuando (ellos) se juntaron por primera vez”.

“Hice un viaje increíble a lo largo de mi vida durante los últimos 20 años y creo que he crecido mucho. El álbum trata realmente de capturar esos momentos en el tiempo. Enamorarse y tener ese momento, luego, 20 años después, tratar de capturar lo que fue ese momento, que fue algo muy diferente”, dijo.