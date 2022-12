“¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?”, escribió la Diva del Bronx en un comunicado especial para sus fans suscritos en su website. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y dijo: ‘¿Es ¿Eso es un sí?’” Dije que SÍ, por supuesto, eso es un SÍ”, expresó de lo más feliz.