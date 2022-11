Jennifer Lopez y Ben Affleck, una historia de amor que no sucedió a primera vista

Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron que pasar por muchas experiencias para reencontrarse y seguir escribiendo la historia de amor que 20 años atrás parecía haber llegado a su final. Pero el destino tenía otros planes, mismos que JLo expresaba sin saber en las canciones de su álbum This is me... Then. Dos décadas después, abre su corazón como nunca para brindar detalles sobre la relación con su entonces prometido y hoy esposo, una relación que no inició con un flechazo a primera vista como sugerirían las películas románticas protagonizadas por la Diva del Bronx.

“Creo que lo que sucedió es que, mientras trabajábamos juntos, nos hicimos muy buenos amigos”, reveló la actriz y cantante a Zane Lowe en su primera entrevista a Apple Music. Lopez y Affleck se conocieron durante el rodaje de la película Gigli, en 2002, en ese entonces ella estaba casada con el coreógrafo Chris Judd, pero la química era innegable frente y detrás de cámaras.

“Nos dimos cuenta de que estábamos locos el uno por el otro. Me encontré pensando en él después de que terminó la película. Y tener que ocuparme de mi propio negocio, porque estaba saliendo de una relación en ese momento. Pero es como si lo supieras. Es como, ‘Esta es la persona con la que quiero estar’. Y eso sucedió durante un período de meses. No fue algo instantáneo porque no se nos permitió hacer eso. Sí, creció con el tiempo”, agregó feliz sobre las bases de su relación que apenas hace unos meses pudo llegar al alter.

¿Qué los separó a principios de los 2000?

Bennifer era la pareja del momento, a diario los tabloides tenían nuevas fotos de ellos y contaban detalles poco conocidos de su relación. Incluso en el video Jenny From the Block, Ben participó haciendo referencia a cómo los paparazzi los seguían y las fotos eran sacadas de contexto en las publicaciones de los kioskos. El compromiso llegó y la pareja estaba lista para darse el “sí, acepto” en la casa de él en Georgia, pero de pronto los planes se detuvieron, así como las fotos de ambos juntos. Era oficial: no sólo habían roto su compromiso, sino que también su noviazgo.

“Era algo nuevo y nos destruyó. Eso fue parte de lo que nos destruyó... fue la energía exterior que venía hacia nosotros. Y nos amábamos. Fue difícil. Se sentía, a veces, injusto, pero ninguno de nosotros es ese tipo de persona que piensa: ‘Ay, pobre de mí’. Entonces pensamos, bueno, solo tenemos que desempolvarlo y mantenerlo en movimiento. Creo, de la manera más extraña, que nos motivó a los dos a convertirnos y hacer las cosas que terminamos haciendo, lo cual fue ponernos en marcha. Él entró en hipervelocidad y yo en hipervelocidad. Pero no juntos. Tuvimos que hacerlo por separado”, recordó.