JLo revela imágenes de su primer Thanksgiving con Ben Affleck desde que se casaron

“Esto es... Día de Acción de Gracias”, escribió JLo en su post, haciendo referencia a su nuevo tema musical y álbum homónimo This Is Me… Now. Para ambientar su entrañable video, la intérprete eligió otro de sus éxitos, The One, lanzado hace 20 años.

©GettyImages



Ben ha mostrado llevarse muy bien con los hijos de JLo

La sorpresa de Jennifer a sus fans

Dos décadas después de su álbum This Is Me... Then, la cantante lanzó material musical de aniversario. El pasado 25 de noviembre terminó con el misterio de su ausencia en Instagram y reveló que esta era la sorpresa que tenía guardada.

JLo hizo el anuncio por medio de un video en el que se le veía posando en la portada de This Is Me... Then, y que poco a poco cambiaba hasta mostrarnos a la JLo actual, quien expresaba: This Is Me... Now. El álbum en cuestión se compone de 13 tracks, los cuales, a decir de sus más fieles fans, hacen un recorrido por su vida personal y profesional a lo largo de estos últimos 20 años.