Jennifer Lopez defiende su decisión de llevar el apellido de Ben Affleck: ‘Estoy orgullosa de ello’

La historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvo su ‘broche de oro’ luego de festejar su tan comentada boda. Su traje de novia, los diferentes looks que lució, los invitados y hasta el banquete fueron detalles que salieron a relucir, pero quizá el dato que más llamó la atención de su enlace fue que ‘La Diva del Bronx’ cambió su apellido, de Lopez a Affleck, siguiendo la tradición. JLo engalana la portada de diciembre de Vogue, y en una amena conversación con la revista, la cantante abre su corazón y revela sus razones para cambiar legalmente su nombre, además de defender su amor por el actor de Batman.

©On the JLo



Jennifer Lopez asegura sentirse orgullosa de haber cambiado su apellido de Lopez a Affleck

La edición de diciembre, titulada Love is in the air. The new life of Jennifer Lopez (El amor está en el aire. La nueva vida de Jennifer Lopez) presenta a la también actriz en su faceta como recién casada, a solo cuatro meses de haber celebrado su primera boda. Recordemos que en julio se casó en Las Vegas, mientras que un mes después, le dio el ‘sí acepto’ a Ben en la finca del actor en Georgia. Sobre su cambio de apellido, Lopez, de 53 años, dijo lo siguiente a Rob Haskell: “La gente me va a seguir llamando Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que sea un problema”.

Haskell preguntó a JLo si a ella le hubiese gustado que Ben cambiara su apellido y llevara el de ella, a lo que contestó: “¡No! No sería tradicional ni romántico. Sería más como un movimiento de poder. Yo controlo mi propia vida y mi destino y me siento empoderada como mujer y como persona. Puedo entender que algunas personas tengan sus sentimientos al respecto, y me parece bien, también”, indicó.