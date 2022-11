Bad Bunny, nombrado ‘Artista del Año’ por Apple Music

Bad Bunny sigue haciendo historia con cada paso que da y su talento no deja de ser reconocido a nivel internacional. Y es que gracias al número de reproeducciones de su álbum Un Verano Sin Ti, Apple Music lo nombró Artista del Año, un reconocimiento que, además, le otorgan por su excelencia artística y su influencia en la cultura global en 2022.

©Apple Music





“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022”, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music and Beats de Apple. “Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro Artista del Año este año ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por su año récord y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva”.

Emocionado con este logro, Bad Bunny recordó sus inicios y cómo poco a poco su música fue llegando a la gente. “Cuando comencé, no tenía una base de fans global”, le dice Bad Bunny a Apple Music en una película exclusiva, que se estrena hoy, y en la que muestra de cerca al Artista del Año 2022.

“Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: ‘Es por mí’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”, agregó. Y tras recibir el premio, expresó: “Gracias a Apple Music ya todas las personas que escuchan mi música todos los días. ¡Estoy súper feliz!”.

Bad Bunny, sin dejar de trabajar

Inmerso en su gira World Hottest Tour, el artista puertorriqueño no para de trabajar, llevando en estos meses su música y energía por Latinoamérica.

Los boletos se vendieron en minutos, logrando sold out en todas sus presentaciones, haciendo de esta gira todo un éxito sin aún concluirla.

