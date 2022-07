Brad Pitt confiesa cómo fue trabajar con Bad Bunny

Los caminos de Brad Pitt y Bad Bunny se cruzaron de la forma menos amigable en uno de los vagones del tren más famoso de este verano. Librando una lucha de vida o muerte, vimos el verdadero lado malo del cantante, y al mismo tiempo nos quedamos enganchados por su actuación en la película Bullet Train de David Leitch. Para Brad, la interpretación fue increíble y contó cómo fue compartir el set de filmación con uno de los cantantes latinos más famosos del momento.

©Sony Pictures Entertainment





“Bad Bunny... ¡él va por todo, no duda las cosas!”, reveló el actor de 58 años en entrevista con Despierta América. En el tráiler del largometraje, pudimos ver a Benito Antonio -nombre real del cantante- interpretar a Wolf, un villano que intenta apoderarse de un maletín, pero Ladybug, el personaje de Brad hará hasta lo imposible por impedirlo.

Lo mejor de todo es que el intérprete de Titi Me Preguntó no sólo cumple su sueño de ser parte de una gran producción de Hollywood, sino que demuestra a sus fans sus dotes histriónicas, pues por un momento nos olvidamos de que se trata de uno de los cantantes más reconocidos de reguetón, y nos enfocamos en ver a aquel villano dispuesto a matar por un objetivo fijo, algo que también notó Pitt.

“Cuando me avienta en el mar y me apuñala en la escena, no se la pensó para nada, ¡todo fue muy realista!”, expresó Brad con una gran sonrisa por trabajar con él. “Es que así es están diseñadas las escenas. Son muy divertidas y al igual que el resto del elenco, todos disfrutamos de ellas y creo que es lo que más resalta”, expresó sobre lo fácil que fue crear un vínculo a la hora de grabar.

El talento de Bad Bunny cruza fronteras, y Brad Pitt no se libra de escuchar una que otra de sus canciones. Sin embargo, cuando le preguntaron si se sabe alguna de sus canciones, dijo conocerlas, pero no puede cantarlas. Pero eso no le impide mover la cabeza al ritmo de los temas por los que el colombiano es famoso.

Bad Bunny, impresionado por trabajar con Brad Pitt

El cantante de 28 años sabe muy bien los pasos que da en su camino al éxito y le ha ido bastante bien. Y aunque es toda una celebridad que llena auditorios en cada país al que lleva su tour, hubo ratos en los que apenas se daba cuenta de que estaba en un rodaje junto a otra estrella de la pantalla grande. “Brad Pitt era todo fuego. A veces, durante el rodaje, gritaban ‘¡Corten!’ y yo pensaba: ‘¡Qué carajo! Estoy aquí con Brad Pitt’”, contó en entrevista con GQ.