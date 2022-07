Fue ahí en donde aseguró que su carrera no está cerca del fin, como hizo pensar en su entrevista con GQ. “Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso... Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada”, expresó. Y puntualizó: “En ningún caso es una retirada”.