Inspirada en Bad Bunny, así fue la increíble fiesta de cumpleaños de la hija de Cristián de la Fuente

Laura, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, tiene muchos motivos para celebrar y estar agradecida. La joven atravesó hace unos meses por una dura y desafiante situación que alcanzó a sus famosos papás. Sin embargo, juntos como familia lograron superar la adversidad y seguir adelante. Hace apenas unos días, Lau llegó a los 18 años, y su guapa mamá no dejó pasar la oportunidad de expresarle su cariño, y ahora, ambas han compartido algunos vistazos de la espectacular fiesta con la que celebraron.

©@iamdelafuente



Para Cristián y Angélica, su hija es su mayor adoración

La joven publicó en su cuenta de Instagram algunas imágenes de su inolvidable festejo cumpleañero, el cual estuvo inspirado en uno de los cantantes urbanos favoritos de las nuevas generaciones: Bad Bunny. “Bien celebrado”, escribió Laura en su publicación, la cual recibió decenas de mensajes de cariño y felicitaciones.

En la primera de las fotos, la festejada posó frente a un llamativo arreglo de globos decorado con motivos que hacían referencia al intérprete puertorriqueño. Junto a ella, su espectacular pastel de cumpleaños que reafirmaba la temática de la fiesta: una tarta de tres niveles adornada con el logo del cantante, así como con detalles alusivos a la portada de su álbum Un verano sin ti.

©@laudelafuentec



Lau resultó ser la fan número 1 de Bad Bunny

Sonriente, Angélica fue protagonista en otra de las fotos de su hija, pues estuvo a su lado durante la tradicional mordida al pastel. La fiesta contó con una cámara de 360 grados, y por supuesto Lau o perdió la oportunidad de subirse a la plataforma con sus amigas y también junto a su mamá. La actriz lució muy guapa en un look casual al igual que la festejada.

La celebración se llevó a cabo en Chile, país natal tanto de Angélica como de Cristián, quien al parecer no pudo estar presente. El actor indicó hace poco que se encontraba en la Ciudad de México trabajando, y aunque no ha dado muchos detalles sobre su proyecto, se sabe que está grabando una nueva telenovela. Desde que se filtró el video de una indiscreción suya, el intérprete ha preferido mantenerse alejado de las redes sociales, sin embargo, eso no impidió que le diera ‘me gusta’ a la publicación de su hija.