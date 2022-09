Tras infidelidad, Cristián de la Fuente y Angélica Castro se reunirían por el cumpleaños de su hija

A unos días de que se diera a conocer el video en el que Cristián de la Fuente aparece besando a otra mujer, el actor se reencontrará con su aún esposa, la también actirz Angélica Castro. De acuerdo con medios chilenos como Bio Bio y Publímetro, el artista fue captado llegando al aeropuerto de Chile, y se tiene previsto que se vea con Angélica para festejar el cumpleaños número 18 de la hija de ambos, Laura. Esta sería la primera vez que el matrimonio se reúne desde que salieron a la luz las imágenes del actor con otra mujer en actitud cariñosa en la Ciudad de México.

©@iamdelafuente



Cristián de la Fuente, su esposa y su hija

En las primeras horas de este viernes 30 de septiembre, Angélica Castro usó sus redes sociales para felicitar a su hija con motivo de su cumpleaños. En Instagram stories, compartió una foto del baúl de los recuerdos en la que aparece con su pancita de embarazo y le dedicó las siguientes palabras: “Llegaste hace 18 años y 9 meses a mi vida, a llenarla de amor, magia, alegría y luz!! Hoy cumples 18, mi motor de cada día! Te amo”.

©@angelicacastro_



Angélica Castro felicitó a su hija por su cumpleaños con esta tierna foto

Hasta el momento, ni Angélica ni Laura se han referido a la situación que atraviesan tras la aparición de las imágenes comprometedoras. Sin embargo, Cristián de la Fuente ya abordó el asunto y dijo sentrise arrepentido. “Cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, explicó el artista en entrevista para el programa En Casa de Telemundo. El chileno de 48 años agregó: “Es un error de borracho, de tonto”. El artista también se dirigió a su familia, a quienes pidió perdón por el daño causado. “Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, concluyó.

Además de ese mensaje, el actor de telenovelas como Sueño de amor desactivó los comentarios en sus últimas publicaciones en su perfil de Instagram. Los fanáticos del actor han empezado a especular sobre el estado de su relación con Angélica Castro, pues notaron que ya no se siguen en redes sociales.