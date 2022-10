Cristián de la Fuente sobre su infidelidad: ‘Tengo que pedir perdón a mi familia, enmendar el error’

Las imágenes de la polémica

Hace una semana, las cámaras de Primer Impacto (Univision) captaron al actor de 48 años en una situación comprometedora con una joven. En ese mismo lugar, Cristián de la Fuente estaba acompañado por su amigo, el actor Juan Soler. En las imágenes, el actor de telenovelas como En tierras salvajes, se dejó ver besando a una mujer. Unos días después del incidente, en una entrevista con el show En casa con Telemundo, de la Fuente se dijo arrepentido de su comportamiento.

“Cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, explicó el artista en la entrevista. El chileno agregó: “Es un error de borracho, de tonto”. El artista también se dirigió a su familia, a quienes pidió perdón por el daño. “Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, concluyó.

