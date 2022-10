La historia de amor de Cristián de la Fuente y Angélica Castro

Hace unos días, el nombre de Cristián de la Fuente se vio envuelto en la polémica, ello debido a la difusión de un video en el que se le veía muy cercano a una mujer diferente a su esposa, Angélica Castro. El actor de origen chileno decidió hacer frente a esta situación, y de forma sincera admitió haber cometido un error y sentirse arrepentido. Esta es la primera vez que el galán de telenovelas se encuentras en estas circunstancias pues, como muchos saben, tiene un sólido matrimonio de dos décadas con la guapa actriz, y su historia de amor suma varios años más.

Cristián hizo frente a la polémica derivada de la difusión de un video de él.

Cristián y Angélica se convirtieron en marido y mujer en 2002, sin embargo, para esas fechas ya llevan varios años de conocerse. “Nosotros nos conocimos muchos años antes de empezar a salir. Cuando yo empecé a trabajar en Canal 13 en Chile ella ya trabajaba ahí, éramos compañeros de trabajo, nos veíamos en los sets, entonces nos conocemos desde hace veinticinco, casi treinta años”, contaba el actor en 2019 en entrevista con Natasha Cheij, para La Hora ¡HOLA!.

Según contó el protagonista de telenovelas como Amor Bravío, en ese entonces los dos tenías sus respectivas parejas, por lo que su relación empezó siendo únicamente una amistad. “Ella tenía novio y no me daba bola (no me hacía caso)”, contaba Cristián de lo más simpático. “Éramos compañeros y estudiamos actuación también juntos en el canal y nos tocaban muchas cosas de trabajo juntos, pero nos llevábamos muy bien, más como amigos”, agregaba Angélica, quien en sus inicios destacó además como modelo.

Fue hasta tiempo después de que decidieron buscar oportunidades en Estados Unidos que su amistad comenzó a tomar tintes distintos. “Yo me fui a vivir a Los Ángeles, y ella no lo quiere aceptar, me fue siguiendo”, comentó el actor en tono bromista. Y fue una casualidad la que marcó el reencuentro que daría pie a una duradera historia de amor. “Después de estar en Los Ángeles dos años, nos encontramos en mi casa por casualidad, ella iba a buscar a un amigo que estaba en mi casa sin saber que era mi casa… Ahí nos quedamos conversando”, recordó.

La pareja celebró a principios de este año su vigésimo aniversario de bodas.

Si bien al momento de que volvieron a cruzar sus caminos el actor tenía una novia estadounidense, Cristián decidió seguir el consejo de su mamá, quien desde el primer momento vio con buenos ojos a la guapa actriz chilena. “Dije: ‘Mi mamá puede tener razón’. Y yo como entre en serio y en broma le dije (a Angélica) si tú terminas con quien estás saliendo yo termino con la gringa y nos casamos”, contó. “Él nunca ha entendido que hay que salir, conocerse…”, comentó entre risas la actriz en aquella ocasión.