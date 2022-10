Kanye West asegura que se inspira en Bad Bunny para su música

Kanye West está en el centro de la polémica por sus declaraciones, y de nuevo ha llamado la atención, ahora por sus comentarios sobre Bad Bunny. Lejos de una disputa con el cantante latino, el ex esposo de Kim Kardashian reconoció su talento y hasta reveló que lo tiene en la mira, observándolo y escuchando sus canciones para inspirarse a crear nueva música.

“Si vas a sacar un álbum, tienes que ir detrás del artista número uno”, expresó en el podcast Drink Champs de N.O.R.E.; en donde aceptó que Benito Antonio Martínez Ocasio es su mayor competencia en el ámbito musical.

“¡Bad Bunny! Es él quien está en nuestro muro cuando hacemos música. Estamos cargando material de conciertos”, comentó.

Antes de que la gran legión de fans se fuera en su contra, aclaró que no hay ninguna diferencia con él. “No hay problemas, no hay beef, solo estamos compitiendo”, dijo sobre el intérprete de Tití Me Preguntó.

Bad Bunny, todo un éxito internacional

Kanye West no es el único que admira la música del originario de Puerto Rico. En diciembre de 2020, el expresidente Obama publicó la lista de música que más le gustó ese año, destacando al “conejo malo” entre sus favoritas. La Difícil aparece entre las canciones que le pusieron ritmo en aquel entonces, una lista que ya es costumbre ver a fin de año por parte del papá de Malia y Sasha.

©Courtesy: Live Nation - Photo credit: Alex Perez





Por su parte, Bad Bunny, disfruta de un gran momento en su carrera con su World’s Hottest Tour, el cual lleva por diversos países en los que las entradas para sus conciertos se agotan con meses de antelación. Sin duda una gira que lo llevará a ganar los galardones de las próximas entregas de premios que reconozcan lo mejor de este año.