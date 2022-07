Andrea Muñoz, ‘esposa’ de Bad Bunny, describe su romance como ‘una historia muy bonita, pero muy trágica’

¿Cómo llegó ‘Bullet Train’ a tu vida?

Yo me vine a los Estados Unidos, estudié, tuve un año de permiso de trabajo y después me quedé esperando mi ‘green card’ por un año. Apenas la recibo, ¡llega la pandemia! Llevaba mucho tiempo sin trabajar y estaba muy ansiosa. En agosto de 2020, me llegó una audición y empecé a investigar y encuentro que el único ‘casteado’ era Brad Pitt y yo pensé, ‘esto no va a pasar’. En esa época yo era una actriz que no tenía créditos de nada... Hice la audición con la intención de que la directora de casting me viera, porque ella es grande y quería que me notara. Pero siempre con esa intención, a las tres semanas me avisaron que tenían una oferta y yo pensé que era para un comercial y mi agente me dijo, ‘no, es para Mrs. Wolf’. Yo no podía creerlo.