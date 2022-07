De ‘Doña Bárbara’ a ‘The Umbrella Academy’: Génesis Rodríguez debuta como superheroína

Muchos te recuerdan en ‘Doña Bárbara’ y cuando te ven en ‘The Umbrella Academy’ se sorprenden, ¿cómo describirías la evolución de tu carrera?

Es muy emocionante (risas), yo tenía sueños grandes y los pude cumplir, me emociona... Hay personas que no me han visto desde una novela, y que me vean así como superhéroe es algo muy bonito.