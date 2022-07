José Ron nos revela su obsesión por tener a ‘La Mujer del Diablo’, en la nueva serie de ViX+

¿Cómo percibes esta evolución de que las telenovelas antes salían en la pantalla chica y que ahora producciones como esta se han mudado a las plataformas?

El mundo cambia, el mundo evoluciona y hay que ser parte de este cambio. Hoy en día pues los jóvenes también se la pasan mucho tiempo en el celular, en el iPad, es importante tener este tipo de contenidos para las nuevas generaciones que están todo el tiempo con el aparato en las manos.

A mí me tocó que todo era televisión y era ese momento, no había oportunidad de verla después. Entonces los tiempos van cambiando... yo fui fan de ‘Corazón Salvaje’ y de hecho, mi inspiración para ser actor, fue el personaje de Eduardo Palomo. Me acuerdo perfecto que me sentaba y veía el reloj y empezaba la telenovela. Me encantaba la canción, cómo estaba musicalizada, los actores. Ahora todo ha cambiado y es bueno ser parte del cambio, que haya más opciones para el público.