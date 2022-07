Carolina Miranda, dividida entre dos amores en ‘La Mujer del Diablo’

En el último día de las filmaciones, Carlos Cock se refirió muy bonito a tu persona, dijo que eras una gran actriz. ¿Qué te dejó eso?

Me lo vuelves a decir y se me pone la piel chinita...Es de verdad un gran honor para mí, primero interpretar a ‘La Mujer del Diablo’. Fueron muchos meses de grabación, fueron muchas emociones durante todo el proyecto y al final escuchar las palabras de mi director... La entrega, el trabajo y como yo también lo he dicho, nosotros ponemos el alma y el corazón en cada personaje. Sin todo el crew que está ahí alrededor, que está trabajando para nosotros no podríamos lograr nada. Sentí mucho honor, mucho placer y todo el cansancio que tuve durante meses, en ese final, despidiéndome de todos con tanto cariño y tanto amor, hacen que valga la pena todo el trabajo.