Yordi Rosado tiene en la mira a Luis Miguel para ‘La entrevista’

¿Cuál sería tu Top 5 de las entrevistas que has hecho?

Hay muchas, hay más de 95 entrevistas, hay unas que se me olvidan, pero son muy buenas. De las que tengo más presentes es la de Adrián Uribe, me gusta muchísimo la de Julio César Chávez, me parece muy linda. Me gusta mucho la de Martha Higareda, te contagia su energía y sus ganas. Me gustó mucho la de Lupita D’Alessio y creo que también me encanta la de Luisito Comunica. Él es una persona que tiene cosas muy interesantes qué decir.