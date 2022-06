Ana Claudia Talancón y su hermana menor, juntas por primera vez en un proyecto

Regina, ¿cuál es la cualidad qué más admiras de tu hermana?

Lo que yo siempre he admirado es su sencillez, a pesar de tener todo para no serlo aunque eso no sea lo correcto. La forma en la que trata a todos, ilumina el lugar al que llega con su sonrisa. Me encanta como trata a los demás, me encanta su vibra y siento que es algo que hemos aprendido siempre de mi papá y cada día me motiva más a querer ser como ella y verla como un modelo a seguir más allá de ser actriz, sino como persona.