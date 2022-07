Regina Blandón revela el guiño a Pablo Lyle en ‘Mirreyes contra Godínez 2’

¿Cómo se sienten de regresar con esta segunda entrega?

DT: La verdad yo tenía un contrato por varias películas no me quedó de otra (risas) No es cierto... Hicimos la uno en 2019, la pasamos muy bien, nos gustó mucho. Es uno de los productos que más me ha gustado en micarrera, la disfruté mucho, la gente también y fue una de las películas más taquilleras de 2019 y obviamente estaba la espinita de hacer una secuela. Cuando nos dijeron que había la oportunidad de hacer la secuela, todos nos emocionamos. Teníamos ganas de ver a estos personajes en otra situación, ahora los veremos en un retiro, como en otro contexto con situaciones muy divertidas.