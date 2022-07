Rosalía, Bad Bunny y Bomba Estéreo en el playlist veraniego de Barack Obama

Como cada verano, Barack Obama reveló a sus seguidores su lista de canciones favoritas para disfrutar al máximo el verano. En la lista de este año, figuran tres artistas latinos: Rosalía,Bad Bunny y Bomba Estéreo. En una publicación en Instagram, el expresidente de Estados Unidos reveló sus preferencias musicales para el verano de 2022. “Cada año, me emociono por compartir mi lista de reproducción de verano porque aprendo sobre tantos nuevos artistas a partir de sus respuestas, es un ejemplo de cómo la música realmente nos puede unir a todos. Esto es lo que he estado escuchando este verano. ¿Qué canciones agregarías?”, se lee en el mensaje, el cual tiene un listado muy variado.

En el listado aparecen Rosalía con Saoko, de su más reciente producción Motomami, y Ojitos lindos de Bad Bunny y el grupo colombiano Bomba Estéreo. Los fans de dichos intérpretes reaccionaron sorprendidos y se alegraron por ver en el listado a los exponentes de la música en español. Algunos de ellos ya han reaccionado en las redes sociales, como Bomba Estéreo. En el perfil oficial de la agrupación, se compartió el post de Obama y se etiquetó a Bad Bunny.

©@bombaestereo



Bomba Estéreo reaccionó al post de Barack Obama

En la lista de canciones del mandatario, también figuraron canciones como Break my soul (Beyoncé), Music for a sushi restaurant (Harry Styles), Let’s go Crazy (Prince), Save Me (Aretha Franklin), Blue in green (Miles Davis), entre otros. Los seguidores de Obama reaccionaron al curioso post con mensajes como: “Qué gran playlist”, “¿Beyoncé y Harry Styles? Estoy llorando”, “Qué buen gusto”, “Señor presidente, usted sí sabe” y “Amo ver a Rosalía ahí”. Unos más, le sugirieron que agregara a su lista algunos temas de Lizzo, quien tiene grandes temas como Juice y About Damn Time.