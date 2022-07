Danna Paola encantó a Alex Hoyer con su tierno mensaje de cumpleaños

Loly, también mamá de la cantante Danelly Hoyer, y la modelo Marielly Hoyer también le deseó a su hijo lo mejor en este día: “Mi @alexhoyer_ bello, feliz cumple años, hijo. Mi ser de Luz 🌟 hermoso... Deseo que cada que Dios nos regale otro año más de vida también me permita seguir disfrutando de verte convertirte en el ser que Dios quiere que seas... disfruta cada momento... ¡Cada instante compartiendo y dando amor a todo el que es parte de tu vida! Dios te Bendiga Siempre Amor ❤️ Mío #happybirthday to #you and me 😉🎂🎂🎂💃💃💃🍾🍾 Te Amoooooo❤️❤️❤️❤️”.

Danna Paola comentó la publicación y escribió: “Happy birthday mi Loly preciosa ❤️!!! Te amooooooo!”. Un mensaje que Loly continuó: “Te amoooo ❤️mi niña 🥰”, demostrando que entre ellas se llevan muy bien.

