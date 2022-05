Danna Paola, ¿hospitalizada de emergencia por COVID-19? Ella lo aclara todo

La salud de Danna Paola tiene muy preocupados a sus fans, quienes han estado al pendiente de ella desde que anunció que se había contagiado de COVID-19. Las alertas se dispararon aún más cuando una publicación mexicana aseguraba que había sido ingresada de manera urgente al hospital, pues se había complicado todo y no podía respirar.

La noticia se hizo muy notoria en las redes sociales, y la misma Danna salió a desmentir todo lo que se había dicho sobre la supuesta hospitalización. “Me hace mucha gracia que hayan dicho que estuve en el hospital, que mis papás me llevaron, cuando mi mamá y mi hermana estaban en Cancún disfrutando el cumpleaños de mi madre”, dijo en sus historias de Instagram mostrándose en tiempo real para calmar cualquier especulación. “Si yo hubiera estado en el hospital, dudo mucho que mi hermana y mi mamá estuvieran hangeando en Bacalar, y yo no pude ir porque me contagié de COVID”, explicó, y es que según la revista, sus padres no querían dar a conocer su delicado estado de salud.

Danna luce tranquila, y continuó con su mensaje: “He estado en casa, haciendo música. ¡El único hospital en el que he estado en mi casa, es en mi estudio! Aquí hemos compartido cosas muy bonitas, y esto es cuarentena, amigos”. Tan sólo hace unos días hablaba de este espacio en su hogar, unestudio de música que hace poco quedó listo para usar.

Entre los sonidos de algunos instrumentos, la intérprete de Oye Pablo contó a sus fans que se ha cuidado y no ha salido de casa como marca la cuarentena, lo que le ha permitido sanar poco a poco: “Es muy vintage, pero la recuperación es mucha paciencia. He dormido muchísimo, eso sí. Todo lo que no había dormido, lo he dormido delicioso”.

Danna Paola, recuperándose de COVID-19

El contagio de Danna le provocó uno de los síntomas más comunes, que fue perder el gusto y el olfato, aunque, según explicaba esta semana, ya los iba recuperando. “Gracias a dios ya me sabe el café…. ☕️ me estaba volviendo loca”, escribió en Twitter. La actriz de Élite habló de estos síntomas en sus historias, lo que para sus fans es una buena noticia pues ven un avance positivo en la enfermedad.

“Perdí el gusto y el olfato, eso sí, pero ya lo estoy recuperando. Ya me sabe el café, ya huelo mi perfume”. Y agregó que, además de los medicamentos, intentará algunas técnicas que se hicieron virales en medio de la pandemia: “Voy a hacer este truco de la naranja quemada que vi en Tik Tok que es muy vintage, literal de 2020, para ver si lo recupero al 100%. Y, bueno, muchísimas vitaminas, Paracetamol y como este rollo más holístico. He comido ajo, literal en pedacitos, porque es un antibiótico natural, por cualquier cosa. Y shots de limón con jengibre y pimienta cayena, que son lo máximo”.

La intérprete de Mala Fama anunció el contagio días después de su exitosa presentación en el festival Tecate Emblema, en México. En sus redes sociales compartió que se sentía muy mal y con mucho dolor en el cuerpo. Se rumora que las defensas de la mexicana de 26 años están bajas por varios factores, entre ellos una depresión por la partida de su abuelita a principios de marzo, así como la considerable pérdida de peso y una agenda apretada. Lejos de los rumores, Danna asegura a sus fans: “Estoy bien, amigos, haciendo música, preparándome y recuperando fuerzas”.

