Danna Paola revela los malestares que padece a causa del COVID-19

Desde que empezó la pandemia del coronavirus, en marzo de 2020, Danna Paola se había mantenido ‘invicta’ ante los contagios del COVID-19, sin embargo, hace unas horas dio a conocer en sus redes sociales que contrajo la enfermedad. Esta noticia se da a unos días de su exitosa presentación en el festival Tecate Emblema, en la Ciudad de México, donde cantó y bailó ante más de 45 mil personas.

©@dannapaola



Danna Paola en el festival Tecate Emblema en la Ciudad de México

A través de Instagram Stories, la intérprete de Mala Fama compartió que, tras haber sorteado los contagios del COVID-19 por más de dos años, contrajo el virus, justo cuando ella creía que se había librado. “Amigos creí ser la resistencia y que ya no me había dado Covid... estoy positiva”, escribió Danna sobre uno de los videos que compartió, en el que se deja ver descansando en casa.

Loading the player...

En otro video más corto, la cantante de 26 años compartió que su perrita Lu—sí, como su personaje de ‘Lucrecia’ en Élite— no se ha separado de ella desde que fue diagnosticada con el virus del SARS-CoV-2, que ocasiona el COVID. “No se me despega”, comentó la también actriz.

En su cuenta de Twitter—donde tiene más de 6.3 millones de seguidores— la estrella de Élite compartió más detalles sobre su estado de salud y contó que los malestares no son graves, pero que sí tiene el cuerpo adolorido, además de estar agotada. “Estamos bien, pero me duele heavy (duro) el cuerpo y he dormido demasiado… esperemos salir de esto asap (as soon as possible, lo más pronto posible)”, comentó.