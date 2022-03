Danna Paola revela la señal que recibió y le hizo dejar ‘Élite’

Danna Paola ya tenía una carrera consolidada cuando la serie de Élite (Netflix) llegó a sus manos. Luego de dar vida al personaje de Lucrecia Montesinos, su carrera subió como espuma y rompió fronteras. Sin embargo, ‘Lu’ no la hacía del todo feliz, pues por un lado estaban sus ganas de sacar adelante su carrera musical y por otro lado, estaba la posibilidad de enfocarse al 100% en su faceta como actriz. Nada estaba claro, así que Danna consultó a un numerólogo que quizá, podría darle una señal sobre qué caminó seguir: si la música o la actuación.

©@dannapaola



Danna Paola consultó a un numerólogo para que le ayudara a resolver unas dudas

En el nuevo podcast de Juanpa Zurita, No lo hagas fácil, la intérprete de Mala fama se confesó acerca de la razón por la que dejó la exitosa serie de Netflix. “En la numerología no hay falla. Llego yo (con el especialista), me empieza a preguntar cosas. Me saca mis números y me dice, ‘Tienes el número seis y el número seis es creatividad, es arte, es música’; y yo empecé a llorar”, relató la joven cantante sobre este encuentro con el experto en España.

©@juanpazurita



Danna Paola se confesó con Juanpa Zurita en su nuevo podcast

El experto en los números fue más allá y le explicó cómo era que el universo la percibía: “Me dijo ‘Danna, tú, en tu línea de vida, en tu misión de vida, siempre has creído que eres la actriz que canta. Error, eres la cantante que actúa’”, explicó. Además de eso, Danna comentó que el numerólogo le explicó que siempre se había dejado influir por otras personas, que le decían qué hacer o hacia dónde ir, algo que ella admitió ha sucedido desde siempre.

Tras esa revelación, él fue directo y le dijo que era momento de hacer lo que a ella le hiciera feliz. “Me dijo, ‘Te falta tomar las riendas de eso y tú decidir sobre lo que quieres. Hazle caso a tu corazón. Tu estómago tiene la respuesta’”.

El adiós a ‘Lu’

Fue así que en marzo de 2020, Danna Paola le dijo adiós a su entrañable personaje de ‘Lu’. En entrevista con El Hormiguero, la artista de origen mexicano reveló cómo lidió con su faceta de actriz y cantante.

“Yo siempre digo que jugaba al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo”, contó a Pablo Motos. “Salía del rodaje de Élite y me iba al estudio. Al llegar a casa tenía que hacer llamadas o entrevistas. Tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Era complicado llevar esa doble vida”.