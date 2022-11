Don Francisco le reclama a Bad Bunny por no contestar sus llamadas: ‘Fui el primero que lo llevó a la TV’

Bad Bunny es de los cantantes que en tiempo récord ha logrado llegar a la fama y convertirse en uno de los latinos más escuchados a nivel mundial. Los boletos para sus shows en vivo se agotan en minutos y sus canciones son de las más escuchadas en plataformas de streaming y en las redes sociales. Y aunque hoy es de los más queridos entre los artistas de reggeatón, también tuvo sus inicios, aquella época en la que aún tocaba puertas para que todos conocieran su música y que encontró en el programa de Don Francisco la oportunidad de su primera entrevista para la televisión. Así lo recordó el presentador chileno, quien le envía un mensaje al Conejo Malo.

“Cuando hablen con Bad Bunny díganle que yo fui el primero que lo llevó a la televisión, y nunca (más) he podido hablar con él”, dijo Mario Luis Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, en su entrevista con en el programa chileno Meganoticias Alerta. Junto a Rodrigo Sepúlveda, el originario de Chile también bromeó con la posibilidad de asistir al concierto que el puertorriqueño daría en el Estadio Nacional de Chile.

“Lo he llamado varias veces, pero después no me contestó. Entonces dije, bueno, si no me contesta, es porque no me quiere contestar. A lo mejor ahora, como este programa tiene tanto rating, alguien le dice ‘oye Bad Bunny recuerda que Don Francisco quiere entrevistarte’”, expresó con la esperanza de reconectar la comunicación con él.

Entre risas y anécdotas, los recuerdos se hicieron más presentes y Don Francisco relató como en 2018 Benito Antonio Martínez Ocasio se sentó frente a él en su programa. Un joven con actitud simpática que poco coincide con las poses en sus escasas fotos en las redes sociales o las contadas entrevistas que concede actualmente.

“Fue muy interesante en ese programa, porque él viene de una modestia absoluta. Él era una de las personas que ayudaba a llevar los paquetes en los supermercados, y ahí fue que lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado”, expresó orgulloso de ver la carrera del intérprete.

Jorge Ramos, también detrás de Bad Bunny

Don Francisco no es el único periodista que ha tenido problemas para contactar a Bad Bunny. Jorge Ramos también está tras la pista del cantante, pues quisiera tenerlo como invitado en su programa Algo Personal (ViX+). Incluso pidió ayuda a su amiga, Jessica Rodríguez, para convencer al intérprete de Tití Me Preguntó de contestarle el teléfono. “Ayúdame Jessi, quiero entrevistar a Bad Bunny”, le dijo a su amiga a mediados de mayo durante un live en Instagram.