Jennifer Lopez aclara el motivo de su desaparición en las redes sociales

Jennifer Lopez encendió las alarmas esta semana cuando, de pronto, las fotos y recuerdos de sus redes sociales, en especial Instagram, habían desaparecido. Su ausencia generó un sinfín de especulaciones, pasando por nuevos proyectos, un posible hackeo, una complicada situación personal con su recién esposo, Ben Affleck; y hasta la idea de querer eliminar todo el pasado que le recordara años anteriores, como su tiempo junto a su ex prometido, Alex Rodriguez. Sin embargo, JLo tenía otros planes entre manos, y tras esa llamativa que resultó tal como quería, explicó este viernes el motivo para deshacerse de sus publicaciones.

A sólo dos meses de su increíble boda con Ben Affleck, la llamada Diva del Bronx no ha dejado de trabajar en su música, y esta mañana después de Thanksgiving, obsequió a sus seguidores una gran noticia. Con un video en el que se puede ver la portada de su álbum This is me... then, y que poco a poco cambia hasta mostrarnos a la JLo actual, expresa: This is me... now.

Con esta sutil transición, la cantante anuncia su nuevo material musical, del que ya conocemos los 13 tracks que pronto estarán sonando por todo el mundo. Un álbum de lo más especial para Jen, pues fue gracias a él que dio el gran salto a la fama. El 19 de noviembre pasado, esta placa, de la que conocemos temas como All I Have, Jenny from the Block o The One; cumplió 20 años y esta nueva faceta es la mejor celebración que JLo pudo haber hecho en honor a su disco.

Una lista de canciones que narran su vida

Al poner más atención en el track list, varios temas sugieren la historia que todos hemos estado esperando. Y es que en las últimas dos décadas la también actriz ha tenido grandes experiencias, desde su ascenso a la fama, sus matrimonios, relaciones y compromisos; así como el nacimiento de sus mellizos Max y Emme. Más reciente, su boda con quien fuera su prometido 20 años atrás, Ben Affleck, con quien se reencontró para cumplir aquella promesa de amor que se hicieron a principios de los 2000.