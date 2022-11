Alex Rodriguez tiene un nuevo amor, ¿de quién se trata?

Para nadie es un secreto que, tras su sonada ruptura de Alex Rodriguez, Jennifer Lopez retomó su vida amorosa y hoy es la flamante esposa de Ben Affleck. El exjugador de los New York Yankees también quiere tener su final feliz, por ello no ha dejado de buscar a su ‘media naranja’. Este año mantivo una relación sentimental con la experta en fitness Kathryne Padgett, no obstante, a inicios de septiembre pasado, se reveló que se habían separado. Sin embargo, A-Rod no se da por vencido, y ahora se ha dejado ver muy feliz al lado de otra guapa rubia.

©GettyImages



Alex se ha vuelto a dar una nueva oportunidad en el amor

Se trata de Jac Cordeiro quien, al igual que Kathryne, se desenvuelve en el mundo fitness, pues tiene su propio programa de acondicionamiento físico y es modelo en este ámbito. Apenas este fin de semana, la empresaria y el comentarista deportivo se divirtieron junto al famoso DJ Tiesto en el festival EDC Orlando.

©@jac_lynfit



Alex y Jac asistieron al festival EDC Orlando

Jac compartió en sus historias de Instagram algunos vistazos de la animada velada, en la que incluso el famoso neerlandés le cedió sus audífonos por unos momentos. La rubia, ataviada en un ceñido vestido rojo, no paró de bailar al ritmo de la música, mientras Alex la acompañaba con las palmas. Para despejar cualquier duda, la experta fitness etiquetó a A-Rod, quien la sigue en dicha red social.