Entre halagos para Jennifer Lopez, Alex Rodríguez confiesa si se arrepiente por poner fin a su relación

Alex Rodriguez no tiene más que buenas palabras y halagos para su ex, Jennifer Lopez. A casi año y medio de haber puesto fin a su relación de cuatro años que también finalizó el compromiso de boda, el expelotero habló como nunca sobre la cantante, a quien aún admira tanto como el primer día que fijó sus ojos en ella. Y a pesar de que jamás revelaron los motivos exactos de su ruptura, A-Rod habló del tiempo que pasaron juntos y hasta reveló si es que se arrepiente de alguna etapa en su relación.

“Esto es lo que diré sobre Jennifer”, dijo Alex emocionando al público del podcast de Martha Stewart, en donde estuvo como invitado y fue imposible no hablar del tiempo que pasó junto a una de las cantantes más famosas del momento. “Ella es el ser humano más talentoso con el que he estado, la más trabajadora y también creo que ella es la mejor intérprete, la mejor intérprete en vivo en el mundo actualmente viva”.

El exjugador de los New York Yankees agregó que no se arrepiente de nada de lo que vivió junto a la Diva del Bronx, recuerdos que, aunque ya no están presentes en las redes sociales, aún viven en su corazón. “Mira, nos lo pasamos muy bien”, expresó. “Lo más importante aún: siempre ponemos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacemos”, continuó, mencionando la familia unida que crearon junto a sus hijas Ella y Tasha; y los mellizos de JLo, Max y Emme -también hijos de Marc Anthony-.

Alex Rodríguez, sin confirmar un romance, pero agradecido con la vida

A principios de 2020, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez nos dejaron sorprendidos cuando decidieron poner fin a su compromiso de boda y romper su noviazgo de cuatro años. Las fotos juntos poco a poco desaparecieron de los perfiles de ambos hasta que sus caminos estuvieron por completo separados. Ella con un nuevo compromiso de boda con su ex, Ben Affleck; y él en rumores de una nueva relación con la experta en fitness, Kathryne Padgett.

Sin embargo, al ser cuestionado por su supuesta nueva novia, Alex no confirmó estar saliendo con ella a pesar de las fotos y videos que circulan de ambos juntos. En cambio, habló de su etapa familiar y lo orgulloso que se siente de ver crecer a sus hijas.

“La vida es buena. Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y agradezco al buen Dios por mi salud, por mis hermosas hijas, que ahora tienen 17 y 14 años. Ese es mi enfoque número uno en la vida”, expresó.