A-Rod se refugia en su exesposa y sus hijas tras rumores sobre la boda de JLo y Ben Affleck

En medio de los reportes que aseguran que Jennifer Lopez y Ben Affleck ya son esposos, Alex Rodriguez continúa con su viaje por las costas italianas, y lo hace bien acompañado por los suyos. Además de contar con sus amigos, Alex tiene la dicha de estar rodeado de sus dos hijas, Natasha y Ella, además de su exesposa, Cytnhia Scurtis, el actual marido de esta, Angel Nicolas y la pequeña hija de ambos. Pese a que hace años Alex y Cynthia atravesaron por una sonada separación, hoy las cosas son diferentes y forman una familia moderna.

Una familia feliz y unida: A-Rod, sus hijas, Cynthia Scurtis, el marido de esta y la hija de ambos

A través de sus redes sociales, A-Rod compartió una fotografía que deja ver lo bien que se lleva con su ex y la nueva familia que ella ha formado. Junto a la imagen escribió: “Mi familia”. En la postal, el comentador deportivo etiquetó a sus hijas, a su exesposa y al marido de esta, con el que tiene una relación excelente.

Alex Rodriguez y sus hijas

El también hombre de negocios está pasando un espectacular verano, rodeado de su círculo más cercano en Capri, Italia. Incluso se ha dejado ver al lado de Kathryne Padgett, quien es presuntamente su nuevo amor. En medio de estas vacaciones soñadas, también hay fuertes rumores de que su ex, con quien terminó en abril del año pasado, ya estaría casada con Ben Affleck.

Quizá la noticia no sea del agrado de A-Rod, pero con el amor de sus hijas y el aprecio de su ex, seguramente saldrá adelante. De hecho, fuentes cercanas al empresario aseguran que a Scurtis no le gustaba la idea del matrimonio de JLo con el padre de sus hijas. “Ahora que Jennifer está fuera de la foto, Cynthia pasa más tiempo con las niñas Alex, todos juntos. No era la mayor fan de Jennifer”, reportó Us Weekly, el año pasado.

Aunque Cynthia y Alex vivieron un complicado divorcio en 2008, las cosas entre ellos han mejorado y por el bien de sus hijas se llevan mejor. “Él la invita a que lo acompañe a ciertos eventos o sólo para salir a comer. Hace a las niñas felices ver a sus padres juntos y llevándose bien, como familia, otra vez”.

La estrella del béisbol conoció a la madre de sus hijas en Miami a finales de los noventa, y se casaron en 2002. Dos años después, le dieron la bienvenida a su primera hija, Natasha y en 2008, se convirtieron en padres por segunda ocasión. Al poco tiempo del nacimiento de Ella, Scurtis solicitó el divorcio.