Vestida de novia, Adamari López hace reveladora confesión sobre su futuro amoroso

A más de un año de haber terminado su relación con Toni Costa, parece que Adamari López tiene las cosas muy claras, en específico lo que respecta al tema del amor. Si bien, no está cerrada a tener un galán, la presentadora de Hoy Día ha dejado ver que no está dispuesta a casarse de nuevo. Pero la idea de vestirse de novia no le desagrada tanto, pues para la promoción de Father of the Bride en el matutino, la presentadora llevó un traje de novia espectacular.

©@benditoclosetstyle



Adamari López con Gloria Estefan y Andy García en la promoción de ‘Father of the Bride’

En el estudio del programa de Telemundo se dieron cita Andy García, Gloria Estefan, Isabela Merced, Adria Arjona y Diego Boneta para presentar el filme. ‘Ada’ apareció vestida impecablemente de blanco con un vestido de Rosa Clará, causando todo tipo de reacciones, como la de su colega Quique Usales, quien dijo: “No pensé que iba a ver a Adamari vestida de novia nuevamente...”. A lo que ella contestó: “Solamente porque estamos promocionando Father of the Bride,si no, no me verás”.

Con esta respuesta, Adamari aseguró que no se volverá a casar, pero nada está escrito... puede que la vida la sorprenda con algún pretendiente con el que se anime nuevamente a pasar por el altar.