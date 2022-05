Luis Fonsi sobre su ruptura con Adamari López: ‘Un divorcio no es nada divertido para nadie’

Luis Fonsi suele ser reservado en cuanto a los temas personales, sobre todo aquellos que son cercanos a su corazón. Sin embargo, en ocasiones suele hacer algunas excepciones. En una entrevista reciente, el puertorriqueño habló sobre lo dura que fue su separación con Adamari López. Recordemos que el cantante y la presentadora estuvieron casados por cuatro años, de 2006 a 2010. La ruptura entre ambos se dio en un momento delicado, pues ella estaba en camino a superar el cáncer de seno, enfermedad que le fue diagnosticada meses antes de casarse con el intérprete.

©GettyImages



Adamari López empezó su tratamiento contra el cáncer meses antes de casarse con Fonsi

En entrevista con Martín Cárcamo del programa chileno De tú a tú del Canal 13, el intérprete de Despacito se confesó sobre ese gran golpe en su vida. “Gracias a Dios no he tenido una tragedia, pero a nivel personal he tenido mis altas y mis bajas. Y eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a apreciar las cosas y a ver la vida de otro color”.

Cárcamo fue más allá y le preguntó sobre “algo que lo haya golpeado” a nivel emocional y fue ahí cuando Fonsi habló de su ruptura. “Un divorcio no es nada divertido para nadie”, dijo. El cantautor abundó en que, esa situación se tornó más compleja porque fue muy sonada, y que la prensa así como el público, lo cuestionaban todo el tiempo. “Y mucha gente ha pasado por eso, no entro en muchos detalles porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunten cuando uno no quiere hablar de eso”.

Tras su divorcio, cada uno siguió su camino. En 2011, el cantante empezó una relación con la modelo Águeda López. Meses después, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Mikaela. En septiembre de 2014, el cantante y la modelo española se casaron en una romántica boda en el condado de Napa, en California y diciembre de 2016, la pareja recibió a su segundo hijo, Rocco. Este 2022, los esposos celebrarán su octavo aniversario de bodas.